Mosconi: "Una gioia la semifinale agli Europei"

Gioia, soddisfazione, ma anche voglia di trasmettere quel che ha imparato alle compagne di squadra della Bsl San Lazzaro, Allegra Mosconi è tornata più ricca a livello personale e di esperienza dagli Europei con la nazionale Under 16 italiana. "E’ stata un’avventura stupenda – sottolinea Mosconi –, un momento di crescita sia a livello personale che di nazionale sicuramente molto importante. Abbiamo affrontato tante problematiche nella fase di avvicinamento agli Europei e questo ci ha unito ancora di più". Il quarto posto finale alla rassegna continentale di Miskolc, in Ungheria, è stata un’impresa sfiorata da parte delle azzurre, ma anche la consapevolezza che si può fare di più. "Sicuramente a inizio della competizione non avremmo mai pensato di poter arrivare in semifinale. Poi, cammin facendo, ci siamo rese sempre più conto del nostro potenziale e la sconfitta in semifinale con la Finlandia (poi vincitrice della rassegna continentale) ci ha portato ovviamente grande amarezza. Volevamo fortemente vincere una medaglia, ma sappiamo di aver dato il massimo e di aver trovato per una volta sulla nostra strada un’avversaria più forte". Mosconi autrice di una delle giocate più belle dell’europeo di categoria, non può che essere soddisfatta del suo Europeo: "Sicuramente molto; tra qualche giorno mi riguarderò le partite, per vedere quel che ho sbagliato e cercare di non commettere di nuovo gli stessi errori. In generale sono contenta, non c’è niente di quel che ho fatto che non rifarei". Studentessa del Liceo Malpighi in scienze applicate, Mosconi è uno dei punti cardine del settore giovanile e della prima squadra della Bsl San Lazzaro guidata da Paolo Dalè che partecipa al campionato di serie B: "A livello giovanile spero di poter trasmettere le emozioni e sensazioni provate in azzurro alle mie compagne, a livello senior spero di poter essere invece di aiuto, con un contributo più adulto, più maturo, alle mie compagne nel portare la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefisse".

Filippo Mazzoni