Mostra ‘Arte proibita’ rinviata per i lavori, “ma le polemiche sono superficiali”

Bologna, 14 settembre 2025 – L’arte contemporanea, che interpreta un mondo complesso, spesso è provocatoria e divisiva. E periodicamente affronta accuse – a torto o a ragione – di blasfemia e offesa alla religione e al senso del decoro dei fedeli. L’ultimo caso riguarda la mostra ’Arte proibita’ annunciata a Palazzo Albergati e finita al centro dell’indignazione dei consiglieri regionali Marta Evangelisti e Francesco Sassone di Fratelli d’Italia, dopo che la foto dell’opera più nota ’Mc Jesus’ di Jani Leinonen era comparsa su portale di Emilia Romagna Turismo. La mostra, dedicata guarda caso al tema della censura, doveva aprire il 18 ottobre e la società organizzatrice, Arthemisia, in prima battuta aveva assicurato che l’esposizione sarebbe stata “rimandata a data da destinarsi e ’Mc Jesus’ non sarà presente”.

Sono passati un paio di giorni e Jole Siena, presidente di Arthemisia, precisa i termini della questione, specificando che Palazzo Albergati chiuso già dallo scorso giugno, è oggetto di alcuni lavori di recupero e adeguamento tecnico. Lavori “che sarebbero dovuti terminare entro settembre, ma che stanno richiedendo tempi più lunghi”. La mostra, dunque, è “temporaneamente sospesa”.

Siena entra poi nel merito della polemica: “Siamo spiacenti di dover rinviare questa importantissima mostra – dichiara – a cui teniamo particolarmente. È una mostra che parla della censura nella storia dell’arte, un tema di enorme rilevanza da sempre. La necessità di rinviare la mostra – aggiunge – non ha alcuna attinenza con le recenti polemiche, che respingiamo integralmente in quanto del tutto infondate. L’opera ’McJesus’ di Jani Leinonen significa questo: il mondo si è allontanato dai valori importanti, dalla spiritualità e dalla religione, e venera il consumismo, di cui Mc Donald è l’emblema. Il commercio ha sostituito i valori spirituali, e l’opera di Leinonen denuncia con forza questo aspetto, invitando le persone a riflettere e a tornare a venerare i giusti dei. È l’esatto contrario della blasfemia, e anzi ne è una denuncia. Chi definisce ’blasfema’ questa opera dimostra di avere una scarsa conoscenza dell’arte e di forzarne la visione per propri fini, che è poi paradossalmente quello che la mostra vuole dimostrare”.

“Spiace sempre imbattersi nella superficialità – conclude Iole Siena – ma noi sosteniamo il progetto con convinzione, perché la censura è un tema fondamentale e l’Arte ha come suo scopo primario quello di fare riflettere. Talvolta gli artisti usano un linguaggio potente per urlare il proprio disagio, ma è il messaggio che conta: fermarsi all’immagine è inutile e, spesso, pretestuoso. È un progetto che vogliamo presentare per la prima volta a Bologna proprio perché è una città da sempre reattiva ed attenta ai problemi sociali”.