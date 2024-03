Mostra collettiva a Colle Ameno

Ultimi giorni per visitare la mostra "Sound: Inside and outside of the body" inaugurata nelle sale della settecentesca Villa Davia, cuore di Colle Ameno a Sasso Marconi e visitabile fino a sabato prossimo. Promosso dal Comune di Sasso Marconi e curato da Spazio relativo di Iside Calcagnile e dallo Studio Yoshida di Moe Yoshida Veggetti (due degli atelier ospitati nel borgo di Colle Ameno), il progetto che accompagna la mostra prevede l’allestimento di un percorso espositivo che coinvolge sette artisti e si propone come l’esito di una ricerca sfaccettata intorno al suono, cogliendone vari aspetti che attraversano la pratica artistica contemporanea.