Mostra dedicata a Arpad Weisz

Aperta oggi dalle 15,30 alle 19 nella sala Giulio Regeni alla Casa per la pace alla Croce di Casalecchio la mostra dedicata alla vicenda sportiva e umana di Arpad Weisz. Leggenda del calcio al tempo in cui l’Italia trionfava ai mondiali Weisz, ungherese, di origine ebraica, è il più giovane allenatore di tutti i tempi a vincere lo scudetto nel nostro paese, fu con l’Inter del 1930, quando aveva 34 anni. Poi approdò alla guida del Bologna FC col quale vinse altri due scudetti oltre al trionfo europeo contro gli inglesi del Chelsea, nel 1937. Sono gli anni in cui nella nostra città nacque il mito dello ‘squadrone che tremare il mondo fa’. Poi arrivarono le leggi razziali e Arpad fu costretto a fuggire dall’Italia. La mostra, concessa dal museo ebraico di Bologna, contiene foto, filmati e documenti che favoriscono una riflessione sui diritti umani a partire dallo sport. Anche per visite su prenotazioni a gruppi e scuole.