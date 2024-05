Mostra di libri di qualità . Volumi da leggere e regalare

Edizione numero 33 per la mostra di libri di qualità allestita fino a venerdì nella palestra della scuola dell’infanzia Vignoni . In esposizione nuovi libri ed evergreen selezionati dagli insegnanti secondo i criteri e valori che appartengono a questa scuola, suddivisi per fasce d’età e materie che possono incuriosire lettori in età che vanno dal nido alle medie inferiori. Opere da sfogliare, copertine che incuriosiscono, brani da leggere e titoli da regalare ai piccoli lettori ma anche con la possibilità di regalarli alla scuola . Mostra aperta dalle 15,45 alle 18, ad ingresso libero.