Mostra e film per tutta la famiglia

Giornata per tutta la famiglia, oggi alle 15: Fondazione Mast propone infatti il Family Tour Day, un appuntamento dedicato ai bambini dai 6 agli 11 anni per avvicinarli al tema della mostra in corso, Spectacular. Un’esplorazione della luce della fotografa tedesca Vera Lutter.

Le attività didattiche che la Fondazione Mast propone gratuitamente sono ideate da mediatori e pedagogisti del Nido Scuola Mast con l’obiettivo di intrattenere i bambini, stimolando il pensiero creativo. Dopo la merenda in Caffetteria, film d’animazione Clifford-Il grande cane rosso.