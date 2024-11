Mostra-omaggio per Castelli, genio del fumetto

Una mostra omaggio al fumettista e critico d’arte Alfredo Castelli (1947 – 2024) e alle sue creazioni: Comics Club 104, Scheletrino e Zio Boris. Succede nella veranda espositiva del locale Officina del Gusto in via Catalani. E l’iniziativa si deve a Paolo Forni (nella foto), autore, storico del fumetto di Persiceto e amico di Castelli. In esposizione ci sono anche le tavole originali di ‘Scheletrino colpisce ancora’ e lo scopo è quello di omaggiare il genio fumettistico di Alfredo Castelli, più volte premiato con lo Yellow Kid a Lucca Comics. La mostra è stata infatti inaugurata recentemente in concomitanza con l’evento toscano a cui Castelli partecipava sempre fin dalle prime edizioni. "Nell’esposizione – spiega Paolo Forni – si possono inoltre ammirare le cartoline con le riproduzioni delle copertine di tutti i numeri della rivista della fanzine Comics Club 104. Si tratta della prima fanzine fumettistica italiana creata da Alfredo Castelli, nel 1966, con Paolo Sala. E con questa pubblicazione Castelli entrò a pieno titolo nel mondo dell’editoria grazie a Gino Sansoni (Edizioni Astoria). Assieme a Sansoni proseguì infatti il progetto editoriale della fanzine, pubblicando Comics Club n. 1, che rimarrà, nonostante le anticipazioni di nuove edizioni, un unicum".

Il personaggio di Scheletrino è stato riproposto poi nella versione di Giorgio Perlini nell’albetto ‘Scheletrino colpisce ancora’, con testi di Alessandro e Paolo Forni, pubblicazione anch’essa in mostra. L’esposizione - omaggio a Castelli è visitabile fino al 25 novembre negli orari di apertura del locale e i visitatori saranno omaggiati, fino ad esaurimento scorte, dell’albetto Supergulp! I fumetti in tv’, con l’intervista ad Alfredo Castelli.

p. l. t.