Mostra personale di Pamela Grigiante

Domenica alle 18, al ristorante Il Truciolo ad Altedo di Malalbergo, inaugura "In the Blossom Way" la mostra personale dell’artista vicentina Pamela Grigiante. Per l’evento, programmato in origine alla fine del primo lockdown, è stato concepito un ciclo di sculture sotto teca che ci raccontano di una "via della fioritura" intesa sia come messaggio di incoraggiamento sia come constatazione di ciò che è avvenuto durante il periodo di stasi che abbiamo vissuto durante la pandemia. "In the Blossom Way" non rappresenta un’umanità sconfitta dalla natura; quanto, piuttosto, un’umanità che si trova in un profondo sonno letargico in cui ha tutto il tempo per programmare lucidamente il suo risveglio partendo proprio dai grandi insegnamenti della natura. Rappresenta, in sostanza, l’invito a una pausa di riflessione.