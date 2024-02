Mostra sul clima e i cambiamenti

Camminare sulla terra arida, dormire in una discarica di plastica, contendersi l’ultima goccia d’acqua: sono solo alcune delle esperienze che fino al 10 marzo studenti e cittadini potranno toccare con mano nella mostra 2060, inaugurata due giorni fa alla Casa della Solidarietà "Alexander Dubcek".

Il percorso fisico e sensoriale è la simulazione di un viaggio in compagnia di attori, attrici e facilitatori, che ha come meta la salvezza degli esseri viventi e permetterà di cimentarsi con i problemi e le soluzioni da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni di fronte alle conseguenze dei cambiamenti climatici.