Mostre, concerti e animazione La città festeggia la primavera

A Medicina è tempo di rifiorire con la Festa di primavera. Le strade di Medicina si coloreranno con il ritorno della Festa che quest’anno si svolgerà domenica, 23 aprile. Sarà una giornata ricca di appuntamenti, attività e tante novità per tutte le fasce di età, organizzata da Pro Loco con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Come da tradizione, la città dà il benvenuto alla nuova stagione con una rinnovata programmazione che include intrattenimenti, mostre, artigianato, concerti, punti di ristori a km zero, animazione e laboratori per bambini, espositori, hobbisti e tanti spettacoli.

Domenica mattina si darà inizio alla festa in Piazza e lungo le vie del centro storico. Durante tutta la giornata si potrà passeggiare tra le bancarelle del mercato straordinario, del mercatino dedicato ai bambini e si potranno ammirare le esposizioni floreali e creazioni dei vivaisti, produttori e hobbisti.

Una importante novità è il concorso floreale con un premio dal valore di 1.500 euro. Saranno valutate le doti creative dei partecipanti che dovranno interpretare la primavera con composizioni artistiche a tema florovivaistico. Concorso su iscrizione al numero 342 1742925. La premiazione si svolgerà alle ore 17. Presso la Sala Auditorium del Palazzo della Comunità, via Pillio 1, dalle ore 10, si potrà visitare la mostra "Noi ci siamo", laboratori manuali a cura degli ospiti dalla Casa Residenza per Anziani di Medicina CIDAS. Gli appuntamenti In Piazza Garibaldi: l’Associazione Emiliano Romagnola Amici Delle Orchidee (Aerado) svolgerà dalle ore 10 il laboratorio di coltivazione delle orchidee, tecniche di costruzione zattere e rinvaso; alle ore 15 si terrà lo spettacolo di ballo con esibizione dei ballerini della scuola "Impariamo a ballare" dei maestri Alex Ronchi e Morena Massari. Si potranno assaporare i prodotti tipici locali con piatti dedicati nelle locande, ristorante, bar, agriturismi e anche nello stand gastronomico della Pro Loco attivo dalle 11 alle 18.

"Con la festa di primavera si apre ufficialmente la stagione degli eventi e manifestazioni a Medicina. Anche quest’anno non mancheranno sorprese e novità per ogni tipo di visitatore" dichiara l’assessore al Turismo, Lorenzo Monti.

Zoe Pederzini