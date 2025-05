Mostre di pittura, visite guidate e un trekking urbano sulle armi. Parte la Notte europea dei musei

La ’Notte europea dei musei’ arriva anche a Budrio. Torna oggi l’iniziativa promossa dal ministero della Cultura francese e patrocinata dall’Unesco, dal consiglio d’Europa e dall’Icom, che si svolge in contemporanea in tutta Europa per promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. Anche Budrio propone per la serata una serie di eventi. "Un appuntamento che quest’anno si inserisce nel contesto europeo – afferma la sindaca Debora Badiali –, l’attività culturale viene portata avanti nelle nostre strutture in maniera costante lungo tutto l’anno, ma per questa serata verranno organizzati eventi speciali per riscoprire i luoghi da un nuovo punto di vista".

L’iniziativa, grazie ai commercianti e alla Pro Loco, si arricchisce anche di banchetti enogastronomici, mercatini e intrattenimenti musicali. Si parte oggi, alle 10.30, alla biblioteca comunale Augusto Majani Nasica dove la Fondazione Rossini presenta ’Un giorno a casa di Rossini’ con Daniele Carnini e Andrea Malnati. Alle 18 inaugurazione della mostra ‘Vivarte’, la mostra di pittura dei ragazzi e delle ragazze che hanno partecipato durante l’anno al laboratorio in biblioteca. Nel chiostro della biblioteca, sempre dalle 18, ‘L’arte della fotografia. Poetica della natura’, una mostra fotografica a cura della Pro Loco ’Lo Dolce Piano’. Alle 19.30 al Museo Archeologico e Paleoambientale Elsa Silvestri visita guidata con guida specializzata.

Nel frattempo, nel centro storico, dalle 21 il trekking urbano ‘Le armi e la loro evoluzione nel tempo’ con partenza dal Torrione del Risorgimento in via Ugo Bassi, angolo via 3 novembre. Una camminata alla scoperta delle armi e degli armamenti e la loro evoluzione nel tempo, con un approfondimento sulla riproduzione dell’affresco della Battaglia della Riccardina sotto il voltone del Palazzo Comunale. Alle 21.30, infine, al Teatro Consorziale ‘Dromomania – Sguardi sui canti orfici di Dino Campana’, con Filippo Lanzi e musica di Alessandro Saturno.

Zoe Pederzini