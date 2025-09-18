Mostre, proiezioni di film e la stella: "Italia e America ricordano Rambaldi"

Lo scorso 15 settembre il mago degli effetti speciali Carlo Rambaldi, morto nel 2012, avrebbe compiuto 100 anni e per celebrarlo l’Emilia-Romagna gli dedica tante iniziative, a cominciare da Ferrara - era nato a Vigarano Mainarda-, dove fino al 21 settembre, in Municipio, si può visitare la mostra ‘Carlo Rambaldi. Dal Cielo alla Terra’, con una prima parte dedicata a disegni realizzati dall’artista e una seconda con una decina di scatti inediti del fotografo Lino Ghidoni. Al papà di E.T., King Kong e Alien, tre volte Premio Oscar che prima di andare a Hollywood trovò in Ferrara la sua palestra creativa dove realizzò i primi cortometraggi documentaristici, Vigarano Mainarda dedica invece, fino al 24 settembre, il Premio Rambaldi con eventi e l’intitolazione di un giardino con una statua; ma grossi progetti prenderanno vita in America, come racconta Lucia Borgonzoni, sottosegretario al Ministero della cultura, che annuncia la mostra al Museo del Cinema di Torino.

Borgonzoni, il Ministero si è impegnato per celebrare Rambaldi. Ci racconta i progetti?

"Da un anno stiamo lavorando per celebrare Rambaldi, uno dei geni italiani. E’ riuscito a cambiare il mondo degli effetti speciali perché ha lavorato sulla meccatronica, portando a una storica evoluzione quel mondo che prima di lui era altro. E poi ha fatto tantissimi film, oltre 70, anche in Italia, poi ha raggiunto il successo mondiale a Hollywood. Ecco, tutti lo conoscono, ma forse non è ricordato abbastanza rispetto alla mole di lavoro che ha fatto e alle invenzioni realizzate, anche nel nostro Paese. Per questo nel 2025 avremmo voluto fare una grande mostra, ma non ce la faremo, perché la famiglia può esporre tutto il patrimonio parte della Fondazione Rambaldi, ma dobbiamo chiedere dei permessi alle major americane per il merchandasing e il catalogo. Arriverà nel 2026 al Museo del Cinema di Torino".

Come sarà questa mostra?

"Un racconto della sua produzione, soprattutto italiana, perché partiamo coi film e gli effetti speciali di Profondo Rosso, passiamo a King Kong, E.T., Terrore nello spazio di Mario Bava. E poi Giulietta degli Spiriti, per cui Rambaldi fece i cavalli meccanici della carrozza, Fantozzi con la nuvoletta. Se devo parlare di ispirazione forse la mostra su Tim Burton è l’indicazione giusta, anche per la parte immersiva. Nel frattempo porteremo il suo nome a Roma, a latere della Festa del Cinema, dove ci sarà un momento di approfondimento insieme alla Csc, perché è stato anche insegnante al Centro Sperimentale di Cinematografia, e alla Commissione Parlamentare della Camera".

Grandi progetti in America.

"Sì, due momenti all’Academy di Los Angeles e al Moma, dove verranno proiettati i film coi suoi effetti speciali. A Los Angeles si parte il 30 ottobre e i titoli saranno tredici, a partire da Profondo Rosso, King Kong, E.T., Quattro mosche di velluto grigio ma anche il Fiore di mille e una notte di Pasolini. Per il Moma il programma è in fase di chiusura, ma la cosa importante è che porteremo I giganti della Tessaglia- Gli Argonauti di Freda prodotto da Virgilio De Blasi, a cui Rambaldi collaborò nel 1960. Un titolo rimasto a lungo escluso dalla sua filmografia ufficiale e che oggi trova il giusto riconoscimento come parte del suo percorso creativo. Durante questa retrospettiva sarà in corso una mostra sulla meccatronica con anche oggetti di Rambaldi. In America hanno chiaro chi sia Rambaldi e infatti abbiamo portato a casa una stella sulla Walk of Fame di Hollywood per lui, dovrebbe essere apposta a febbraio. E siamo contenti perché abbiamo portato a casa due stelle quest’anno, anche quella di Franco Nero, emiliano-romagnolo anche lui".