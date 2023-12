Mostri e stravaganze al galà di San Silvestro

Quella parola che i bolognesi hanno imparato a memorizzare quando, lo scorso 21 novembre, inaugurò il Modernissimo per i primi dieci giorni di programmazione, fa il suo ritorno il 31 dicembre: The Rocky Horror Picture Show, il film di Capodanno, è già sold out da giorni. C’era da aspettarselo, dirà qualcuno. Del resto il pedigree di questo cult classe 1975 di Jim Sharman (trama: una giovane coppia cade nelle grinfie di un folle scienziato e del suo bizzarro e imprevedibile gruppo di ospiti), è proprio quello di acchiappa audience da quasi cinquant’anni.

Una pellicola intramontabile che nella sera di San Silvestro diventa ancora più sensata, se si pensa che l’occasione è quella scoppiettante e perfetta per un dress code di tutto punto.

Chissà se i 360 fortunati si presenteranno infatti con accenni agli outfit dei protagonisti. Come direbbe il dottor Frank N Furter: "Don’t dream it, be it", ovvero "non sognatelo, siatelo". E quindi calze a rete e corsetti a volontà come il dottore, paillettes come se piovesse, oro per il cappello a cilindro o la giacca, parrucche rosse e papillon come Columbia, un frac nero se vi piace Riff Raff (con tanto di cuscino per la gobba), abito da cameriera e capello cotonatissimo come Magenta, mise punk rocker con jeans strappati, bandana, giacca di pelle e stivaletto da motociclista e tante borchie per emulare Eddie. Ma anche look da ‘normaloni’ anni Settanta, se i vostri preferiti sono Brad e Janet.

Il film gender fluid per eccellenza, vietato ai minori di 14 anni, inno irriverente ai piaceri sessuali, al Modernissimo trova la sua ideale casa. E a proposito, anche il programma di dicembre del neonato cinema è già da collezione, in giro non se ne trovano più.

Benedetta Cucci