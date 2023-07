Mostro arriva al Bonsai "Qui grande entusiasmo"

di Francesco Moroni

Mostro è arrivato. All’anagrafe Giorgio Ferrario, romano classe 1992, rapper che si è fatto strada a spallate e a colpi di rime nella scena underground fin da quando aveva vent’anni, oggi arrivato sui più grandi palchi. Il suo mixtape pubblicato pochi mesi fa, ultimo atto di una trilogia dal nome The Illest, racconta a 360 gradi tutti i volti di Mostro, lo stile, la metrica, l’immaginario di un artista che continua a raccontare la propria vocazione per il rap e "la voglia di rivalsa attraverso un linguaggio diretto ed esplicito". Il progetto si arricchisce di featuring preziosi con nomi come Jake La Furia, Emis Killa, Gemitaiz, MadMan, accanto a tracce crude che raccontano il percorso personale. Mostro sarà al BOnsai Garden insieme a Nayt, al parco ex Caserme Rosse, domani dalle 20.30: il primo capitolo di un tour estivo pronto a entrare nel vivo.

Come arriva a Bologna?

"Il tour è il momento più importante per un artista, e io mi ritengo soddisfatto. Abbiamo già fatto una decina di date (a maggio, ndr) e la maggior parte sono andate sold out: ho visto un’energia incredibile".

Come mai il tour è così importante?

"Perché il ‘live’ è il momento che dona tridimensionalità alla musica, sia per chi la fa, che per chi ascolta. In un’era in cui tutto è digitale, fare uscire le persone di casa è un valore aggiunto, è l’ultimo metro di paragone…".

Le prime date sono andate come si aspettava, dunque?

"Abbiamo messo in piedi show veramente fighi, ci siamo fermati a giugno e ora ripartiamo con grande carica: siamo super contenti di arrivare in una città così importante per quanto riguarda l’hip hop e la scena urban".

Che rapporto ha con Bologna? "Non vengo da un po’, ma negli anni ho sempre visto grande entusiasmo, sia durante i firmacopie, che durante gli altri eventi".

‘The Illest volume III’ cosa racconta?

"Nasce in un periodo in cui ho vissuto tantissimi stimoli. Passare da un’etichetta indipendente a una grande major mi ha aperto diverse strade e possibilità. Ho voluto mettere dentro diversi artisti e produttori con cui ho collaborato, c’è tutto di me".

Sente di aver raggiunto un momento particolare?

"Nel mio lavoro è tutto collegato. Entrare in Sony ti dà maggior visibilità e ti permette di arrivare a un pubblico a cui, altrimenti, non saresti potuto arrivare. Provo grande soddisfazione nel vedere le persone fare casino durante i miei spettacoli, sia durante i pezzi più vecchi, che per le tracce più nuove".