"Motivazioni importanti Ora si faccia luce sulle coperture politiche della strategia eversiva"

Il deputato del Pd, Andrea De Maria, commenta le motivazioni della sentenza relativa al processo di Paolo Bellini, Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia, e che un anno fa ha portato alle condanne di ergastolo a Bellini come esecutore materiale della strage, sei anni a Segatel per depistaggio e 4 anni a Catracchia per false informazioni ai pm, e nella quale viene trattato anche il ruolo dei mandanti. "Le motivazioni – dice De Maria – della sentenza sono significative e non possono passare sotto silenzio. Perché, grazie prima di tutto alla iniziativa tenace della Associazione dei familiari delle vittime, si sono fatti grandi passi avanti per garantire il diritto ad avere giustizia di chi ha perso la vita e dei loro parenti. Ma anche perché ci dice di un piano eversivo volto a colpire la nostra democrazia e a condizionarne gli sviluppi, che ha visto coinvolti il terrorismo nero, la Loggia P2, apparati deviati dello Stato. Ora non bisogna fermarsi. Va fatta piena luce anche su tutte le coperture politiche di quella strategia eversiva".

Anche Matteo Lepore è intervenuto sul tema: "Serve un’assunzione di responsabilità da parte della politica, perché gli eredi di quella stagione ci sono ancora". "Gli intrecci sono molti – aggiunge il sindaco –: a questo punto è scolpito nella pietra che trame nere, eversive, univano la massoneria della P2 e di Licio Gelli con apparati dello Stato"