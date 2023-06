Moto buttate a terra e danneggiate in via Galliera, raid dei vandali a Bologna

Bologna, 19 giugno 2023 – Un altro episodio di degrado tra via Galliera e piazza XX settembre. Nella notte tra domenica e lunedì, alcuni ignoti hanno prima buttato a terra e poi cercato di razziare gli oggetti contenuti nei bauletti delle moto parcheggiate nella zona vicino alla stazione, in questo periodo teatro di numerosi eventi di vandalismo.

"Una situazione indecorosa”, lamentano i residenti della zona, testimoni di quanto accaduto nei parcheggi moto di fronte a Porta Galliera intorno all’una della scorsa notte.

Moto e scooter buttati a terra in via Galliera

“Questo avvenimento - come ricordano gli abitanti di via Galliera – non è un caso isolato, fa seguito, ad esempio, all’accoltellamento di qualche giorno fa, alle rapine in una gioielleria e alle numerose risse in questa zona diventata il ritrovo di delinquenti”.

L’appello dei domiciliati in quel tratto di strada, si estende anche alle forze dell’ordine, secondo i residenti “troppo poco presenti. Di notte, ad esempio, non c’è la classica camionetta di pattuglia che invece c’è di giorno”.