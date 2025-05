Prende la moto dell’amico e si scontra con un’auto, ragazzo gravissimo

Sant’Agata (Bologna), 3 maggio 2025 – Un minorenne è ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna in gravi condizioni e in pericolo di vita dopo un brutto incidente in moto a Sant’Agata. Secondo quanto si è potuto apprendere ieri sera, intorno alle 20, il minorenne, straniero, era alla guida di una moto, pare di proprietà di un suo amico, e dietro di lui trasportava una coetanea straniera quando si è scontrato contro una automobile, con a bordo quattro persone, di cui pare due bambini, in viale della Repubblica, incrocio Fratelli Cervi, nei pressi del ristorante Lo Smeraldo.

Nell’impatto i due giovani sono rovinati a terra. Il ragazzino è apparso subito in gravi condizioni. Sono stati chiamati i soccorsi e sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 ed anche l’elisoccorso, i carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto e della locale stazione dell’Arma. I sanitari del pronto intervento hanno prestato le prime cure al giovane motociclista che è stato quindi caricato sull’elicottero e trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

Mentre la ragazzina ha riportato ferite e traumi di media entità. Feriti anche due occupanti dell’automobile, di cui uno forse è un bambino, che sono stati portati in ospedale sempre con ferite e traumi di media entità.

I carabinieri hanno raccolto testimonianze sul posto, effettuato i rilievi di rito e stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo prime informazioni, pare che il ragazzino stesse guidando una moto di un suo amico forse preso per fare un giro e per fare uno scherzo.

Tuttavia sul luogo dello scontro sono arrivati i familiari del giovane ma anche altre persone, probabilmente conoscenti o altri familiari, forse del proprietario della moto, sono nate discussioni e gli animi si sono accesi, tanto da creare momenti di tensione. Sono dovuti allora intervenire i militari dell’Arma per far tornare la situazione alla normalità.

p.l.t.