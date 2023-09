Moto lanciata a 187 km/h a San Giovanni in Persiceto: centauro multato La Polizia Locale di San Giovanni in Persiceto ha rilevato un motociclista che viaggiava a 187 km/h sulla tangenziale di San Matteo della Decima. La patente è stata sospesa da 6 a 12 mesi e la sanzione è stata di 845€. Controlli più severi per prevenire incidenti stradali.