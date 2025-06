Moto nuove ai vigili, è polemica: "Spesa inutile"

Botta e risposta tra il consigliere del Gruppo Misto Lorenzo Brogi e la sindaca Francesca Marchetti. Tema del contendere, l’acquisto di due moto da parte del comune da destinare alla Polizia Locale, per un totale di quasi 50 mila euro, cifra che a Brogi, che sulla questione ha richiesto e ottenuto un accesso agli atti ricevendo dal comune i dati delle quattro moto attualmente nei garage della Polizia Locale, non va giù. "Mi chiedo chi ha mai visto la Polizia Locale in moto, se non in eventi come la Carrera? – attacca il consigliere – I motocicli vengono quasi esclusivamente utilizzati per le kermesse, ma non per pattugliamenti o per il presidio del territorio". Tra l’altro, aggiunge poi il consigliere, i vigili "hanno già in dotazione quattro moto Bmw (foto) di metà-fine anni ’90, mezzi affidabilissimi che, da ricerche che abbiamo fatto hanno percorso in media 1600-1700 chilometri l’anno, un chilometraggio assolutamente irrisorio. Sono moto che in 30 anni hanno fatto 40 mila chilometri, non c’era assolutamente la necessità di acquistare moto nuove". Secca, a immediato giro di posta, è arrivata però la replica della sindaca Marchetti. "Le osservazioni del consigliere Brogi sulla Polizia Locale dimostrano, ancora una volta, uno scarso approfondimento. Dei quattro veicoli di cui parla, due sono stati ufficialmente dismessi nel corso del 2024 perché non più funzionanti". Aggiunge ancora, la sindaca, che l’acquisto di nuovi mezzi "non comporterà un aumento del parco motocicli, che rimarrebbe invariato, e anche i due veicoli attualmente in dotazione, seppur funzionanti, sono obsoleti: uno è stato immatricolato nel 1997, l’altro nel 1999". Infine, l’annuncio. "Sono in arrivo due nuovi agenti. Un’opportunità concreta per migliorare il presidio del territorio e non, come ironicamente insinuato dal consigliere, per sfilate di rappresentanza".