In moto senza casco, patente né assicurazione: maxi multa da 6.500 euro

San Lazzaro di Savena (Bologna), 4 aprile 2025 – Una bravata è costata cara a due giovani residenti a San Lazzaro, intercettati e sanzionati dalla Polizia Locale per una serie di gravi infrazioni al Codice della Strada. I due, un maggiorenne e un minorenne, sono stati sorpresi a sfrecciare per il centro cittadino a bordo di una piccola moto da enduro elettrica, completamente irregolare.

L'episodio si è verificato sulla via Emilia, all'altezza dell'incrocio con via della Fornace, dove una pattuglia della Polizia Locale ha notato il mezzo senza targa e i due occupanti senza casco. Immediatamente fermati per un controllo, gli agenti hanno accertato una lunga serie di violazioni.

Il motociclo elettrico, infatti, è risultato non immatricolato e quindi pure senza targa, oltre a non avere alcuna copertura assicurativa. Ma le irregolarità non finivano qui: nessuno dei due giovani era in possesso della patente di guida necessaria per condurre quel tipo di veicolo. Un dettaglio che, evidentemente, non aveva destato preoccupazione nei due, che viaggiavano spensieratamente, mettendo a rischio la propria incolumità e soprattutto quella degli altri utenti della strada.

Inevitabile, a quel punto, la maxi multa da parte degli agenti per i due ragazzi: uno appena maggiorenne e l’altro minorenne. Al termine dei controlli, i due ragazzi si sono visti notificare un verbale di oltre 6.500 euro per la violazione di diversi articoli del Codice della Strada. Come ulteriore conseguenza, il motociclo elettrico è stato posto sotto sequestro.