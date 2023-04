Moto si schianta all’incrocio Bloccata la provinciale Galliera

Un impatto violentissimo quello che si è verificato, ieri mattina, sulla strada provinciale sp4 Galliera. Erano da poco passate le 8 quando, quasi all’angolo con via Belvedere, all’altezza del territorio comunale di San Pietro in Casale, un’automobile e una moto si sono scontrate fronto-lateralmente.

La dinamica dello scontro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute. Stando a una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale Reno Galliera, però, che sono subito intervenuti sul posto con due pattuglie, pare che alla base di tutto ci sia una mancata precedenza. Quel che è certo è che la macchina, una Hyundai, a bordo della quale c’erano tre occupanti, il conducente e due passeggeri, stesse provenendo proprio dalla laterale via Belvedere e si stesse immettendo sulla via Galliera. Mettendosi sulla carreggiata della sp4, però, la macchina non ha potuto evitare l’impatto con la moto, una Yamaha, che stava procedendo sulla Galliera in direzione di Bologna. Ad avere la peggio è stato proprio il conducente della motocicletta che è un italiano di 23 anni, residente a Galliera, che si stava dirigendo al lavoro.

Nello scontro con l’auto, avvenuto tra il cofano e la portiera sinistra, il 23enne sarebbe dapprima rimbalzato sulla carrozzeria della macchina, per poi ricadere rovinosamente al suolo a diverse decine di metri dal punto dell’impatto. Sulla scena dell’incidente sono prontamente sopraggiunti anche i soccorsi. I primi ad intervenire sono stati alcuni volontari della Pubblica Assistenza di Pianura che erano di passaggio quando si è verificato l’incidente.

Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118 sul posto con un’ambulanza di Bentivoglio e un’automedica. Il 23enne era a terra, privo di sensi, con vari traumi ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna in codice di massima gravità. Il giovane è tuttora ricoverato al nosocomio per il politrauma riportato nell’impatto, ma secondo le valutazioni dei medici non sarebbe più in immediato pericolo di vita. Erano, invece, del tutto illesi, anche se sotto choc, gli occupanti a bordo della Hyundai. Sarà compito ora della Polizia locale Reno Galliera ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sulla sp4, che è rimasta chiusa un’ora per permettere l’intervento dei soccorsi e i rilievi, si sono create code e ovviamente disagi, per gli automobilisti rimasti bloccati mentre stavano raggiungendo il posto di lavoro.

