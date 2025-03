Motociclista aggredito da un ciclista: “Mi ha lanciato contro la bici”

Bologna, 5 marzo 2025 – Il ragazzo trascinato per strada, le urla, gli spintoni. Tutto immortalato in video. “Una scena di violenza assurda e immotivata. Una rabbia così non l’avevo mai subita prima”. Francesco (il nome è di fantasia) ha 35 anni. Martedì pomeriggio era in scooter in via Mezzofanti, quando, a seguito di una lite con un ciclista, è stato aggredito da quest’ultimo, che dopo avergli scaraventato addosso la bicicletta, lo ha trascinato per diversi metri. “Mi trovavo all’angolo con viale Oriani – racconta Francesco – e dovevo svoltare per entrare in un ingresso privato. Per farlo, bisogna oltrepassare la ciclabile. Così, mi sono fermato, per dare la precedenza a una bicicletta che stava arrivando. Il ragazzo in sella, però, ha ritenuto che mi fossi ‘avvicinato troppo’, che non gli avessi lasciato abbastanza spazio. E ha iniziato a urlarmi contro e a insultarmi”.

I frame del video in cui la vittima viene trascinata sull’asfalto dal ciclista, a seguito di una lite per motivi futili

Tra i due nasce quindi una lite, verbale. “Sono sceso dallo scooter e abbiamo iniziato a discutere. Lui non smetteva di sbraitare così, per tagliare corto, gli ho detto: ‘Hai ragione tu, adesso vai’. Non lo avessi mai fatto: mi ha lanciato contro la bicicletta, facendomi cadere. Mentre ero a terra, mi ha afferrato e trascinato, strattonandomi, per diversi metri”. Una scena notata da passanti e residenti, che hanno tentato di bloccare l’esagitato: “Se ne è andato quando ha sentito che stavano chiamando le forze dell’ordine”, spiega Francesco, che è poi andato a fare denuncia dai carabinieri. “Sono ancora sotto choc – dice –. Ho lividi sulla schiena e sulle ginocchia e per fortuna indossavo il casco e la giacca imbottita. Non so cosa avesse quell’uomo, se fosse in stato di alterazione da stupefacenti o altro. So che comunque non è la prima volta che tocca discutere con dei ciclisti prepotenti, soprattutto dopo che la ciclabile è stata allargata. Ma una cosa così non si era mai vista”.

n. t.