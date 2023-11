Motociclista morto ad Amola: "Lavoriamo per strade più sicure"

"Sono andato sul posto a verificare personalmente quanto successo". A parlare è il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti, che l’altro pomeriggio è andato in via di Crevalcore ad Amola nel punto dove mercoledì scorso, intorno alle 14, ha perso la vita Nicolò Neri di Persiceto. Il 28enne era in sella alla sua moto Suzuki, quando, per cause in via di accertamento da parte della polizia locale, ha perso il controllo della motocicletta finendo contro un guard rail e poi sull’asfalto. Erano arrivati prontamente i sanitari del 118 ma che non avevano potuto far altro che constatare il decesso del motociclista deceduto sul colpo.

Neri era un meccanico, lavorava in una officina nella località Crocetta, del comune di Sant’Agata, a poca distanza dal luogo dell’incidente, ed è descritto dagli amici come un grande appassionato di motori. Probabilmente si stava recando al lavoro.

"Sul posto– dice il sindaco –, ho incontrato alcuni familiari di Nicolò ai quali ho espresso la mia vicinanza e le più sentite condoglianze da parte dell’amministrazione comunale. Non ci sono parole da dire su quanto successo, mi preme tuttavia ricordare che il Comune di Persiceto da tempo ha investito risorse importanti sulla sicurezza e la riqualificazione stradale. Penso alle riasfaltature, al miglioramento dei passaggi pedonali, alle piste ciclopedonali. Un tema molto sentito e di cui ci occupiamo quotidianamente".

Neri viveva nella frazione persicetana de Le Budrie ed è l’ultimo deceduto a causa di incidenti stradali che si sono verificati ultimamente sulle strade del Bolognese. Solamente lunedì scorso, una ragazza 19enne di origine tunisina, era stata investita mortalmente da un camion sulla nuova Bazzanese. E sempre su questa strada alcune settimane fa, in uno scontro frontale, erano morte due donne, zia e nipote, di 51 e 30 anni.

