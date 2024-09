Motociclista piomba nel fosso: è gravissimo

E’ in prognosi riservata e in condizioni critiche un motociclista che domenica sera è uscito di strada autonomamente a Crevalcore. Non si sa con esattezza l’orario in cui si è verificato il sinistro, tuttavia i soccorsi, avvertiti da passanti, sono intervenuti intorno alle 22 lungo via del Papa, in direzione della località Sammartini. Da quanto si è potuto apprendere, si tratta di un 28enne di origini toscane, ma residente nella zona di Crevalcore, che ha perso il controllo della moto ed è finito sotto la motocicletta nel fossato che costeggia la strada. E non risultano coinvolti altri mezzi.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto da parte dei carabinieri della stazione di Crevalcore e della Compagnia di San Giovanni in Persiceto intervenuti sul luogo dell’incidente stradale, il motociclista è uscito di strada autonomamente e per cause in via di accertamento. Da quanto si è appreso, alcuni passanti si sono accorti della motocicletta nel fossato e hanno dato l’allarme. Ma non solo, perché hanno cercato di dare un primo soccorso. Sul posto sono intervenuti ben presto una ambulanza del 118 della Pubblica assistenza di Crevalcore, l’automedica dell’ospedale Santissimo Salvatore di San Giovanni in Persiceto, l’elisoccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna e i militari dell’Arma. I sanitari hanno prestato le prime cure e quindi il 28enne è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso del nosocomio bolognese. Mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi di rito. Il motociclista una volta arrivato al Maggiore è stato quindi ricoverato nel reparto di rianimazione.

p. l. t.