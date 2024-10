Motogiro dei vigili del fuoco di Bologna in ricordo del collega Luca Fini e pranzo benefico

Bologna, 18 ottobre 2024 – Il Motoclub Vigili del fuoco di Bologna, con la collaborazione del Motoclub VVF Forlì-Cesena, ha organizzato in data 12 ottobre un Motogiro in ricordo del collega Luca Fini, deceduto a seguito di un incidente stradale il 13 Agosto 2020 nel tragitto di rientro dopo aver svolto il servizio notturno. Dopo la colazione al Comando Provinciale di Bologna, il gruppo di circa 50 moto si è diretto verso Vergato percorrendo i colli bolognesi, per arrivare a pranzo all'Agriturismo Serra dei Gatti.

Al pranzo hanno partecipato 90 persone, capitanate dalla famiglia del collega Luca con tutti i fratelli e la sorella, arrivata per l'occasione dalla Puglia. Nella giornata sono state raccolte delle offerte, poi consegnate all’Associazione trt crew per il prosieguo del progetto Motorsmile, che punta a portare il sorriso ai bambini ricoverati in ospedale tramite scorribande con moto elettriche all'interno dei reparti. La giornata si è conclusa con l'arrivederci al 2025 per il prossimo Motogiro.