Motoraduni, un benefit per l’Appennino

Non è un raduno motociclistico in una domenica di agosto che farà peggiorare il tasso di inquinamento, soprattutto in Appennino dove l’aria è certamente meno appesantita. Inquinamento acustico? Tra le dieci e mezzogiorno di una mattina d’estate ad occhio e croce ben poche persone sono a letto a riposare. Tra la primavera e l’estate tutto l’Appennino vive di raduni automobilistici e motociclistici che portano animazione e turismo. Nulla di male se per qualche domenica il rombo dei motori spezza la quiete tradizionale. Non si ha notizia fino ad oggi di petizioni e proteste collettive contro motociclisti domenicali. L’Appennino ha assoluta necessità di una maggiore animazione estiva, aspetto su cui bisogna puntare per incrementare il turismo. Il concetto è stato ribadito, fra le altre cose, da alcuni sindaci del Bolognese e di altre località di montagna alcuni giorni fa in un incontro pubblico che si è svolto a Sestola (Modena) con l’assessore al turismo dell’Emilia Romagna, Andrea Corsini. Il nodo dell’inquinamento è legato ad altri fattori, ma non è questa la sede per coltivare il dibattito.Tra maggio e settembre l’Appennino è pieno di manifestazioni legate ad auto e moto. Con tante persone che di conseguenza riempiono ristoranti, bar, alberghi, negozi. Meglio tenersi stretti questi eventi.

