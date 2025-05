Motori e innovazione. I 30 anni di Autopromotec: "Identità e saper fare"

"In questa città e in questa regione c’è l’orgoglio del fare bene le cose". Così il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, ha aperto ieri l’ultimo incontro della serie ‘Prospettiva Bologna. Tra narrazione e identità’. La serata, a cura di Roberto Grandi, è stata dedicata ad Autopromotec, la storica rassegna dell’aftermarket automobilistico, che celebra in Fiera dal 21 al 24 maggio la sua trentesima edizione dopo 60 anni di innovazione strettamente intrecciati con Bologna e la sua tradizione motoristica. BolognaFiere, spiega Grandi, è un elemento fondante dell’identità del capoluogo; sia tangibile, poiché rappresenta un vero e proprio distretto della città, sia per il valore storico di ogni fiera, che si riflette sul tessuto urbano. "Non c’è settore più onesto del settore fieristico", sostiene Antonio Bruzzone, amministratore delegato di BolognaFiere Group: "Bologna è il cuore della manifattura italiana. Se penso a Bologna penso all’industria". E anche per questo Autopromotec torna ogni due anni nel capoluogo emiliano: "Se la Ducati è il punto di riferimento tecnologico da 4 anni della MotoGP, è perché ogni più piccola componente di quella moto è un’eccellenza", dice Lucio Poma, capo economista di Nomisma. "Se non comprendiamo questo non abbiamo compreso cos’è Bologna e cos’è l’Emilia Romagna".

Le relazioni umane sono al centro del dibattito: "La fiducia torna a essere un bene economico importantissimo", sottolinea di nuovo Poma. E Bologna, dice Renzo Servadei, è il centro ideale per costruire delle relazioni, grazie alle sue dimensioni "a misura d’uomo", che permettono di continuare gli appuntamenti anche al di fuori delle manifestazioni. Bruzzone ne evidenzia la comodità logistica, data dall’alta velocità, dalle numerose uscite autostradali e dall’aeroporto, ma anche gli aspetti da migliorare, come i pochi taxi e il costo delle strutture ricettive. Se Bologna è un importante asset per le fiere che ospita, le stesse sono ambasciatrici della città. Sia perché attraggono persone anche dall’estero (Servadei ha fatto notare come dei 100mila visitatori di Autopromotec, 20mila siano stranieri), ma anche perché BolognaFiere organizza eventi espositivi in 12 paesi del mondo, portando il nome del capoluogo emiliano. Il vicepresidente Colla conclude con una nota rivolta al futuro: "Serve una nuova economia sociale. Perché l’impresa non si fa nel deserto. Ha bisogno di servizi e di educazione".

Gemma Gerevini