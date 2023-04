Motori Minarelli chiede spazio "Raddoppieremo i lavoratori"

Motori Minarelli era un’azienda che licenziava. Ora cresce e assume. Dai licenziamenti al raddoppio del numero dei lavoratori, la casa motociclistica è uscita ‘a manetta’ dalla crisi, sestuplicando in cinque anni il fatturato. La Yamaha, che nel 2020 ha ceduto la storica azienda di Calderara ai veneti di Fantic, ormai è un ricordo. Motori Minarelli produce ancora motori, ma ha spinto l’acceleratore sulla produzione di moto e scooter: l’ultimo modello elettrico è stato presentato ieri, un motorino ecologico, ‘IssimoCity’, per la mobilità cittadina, che si può ricaricare alle prese di casa. I primi esemplari escono dalla catena di montaggio in queste ore e faranno parte dello stock di 20.000 motoveicoli elettrici che Motori Minarelli metterà quest’anno sul mercato, portando la propria capacità produttiva nel 2023 da 20.000 veicoli a motore termico a 40.000 mezzi. L’obiettivo è crescere ancora: per farlo l’azienda bolognese continuerà ad assumere, ma avrà anche bisogno di più spazio, perché quello a disposizione è stato tutto utilizzato.

"Abbiamo esaurito tutto lo spazio disponibile. Dobbiamo razionalizzare la linea motori che passerà nell’altro stabilimento. A quel punto gli spazi saranno finiti, ma la crescita no", assicura il direttore generale Vittorino Filippas. "Dai 52 milioni di euro di fatturato del 2020 arriveremo a 380-390 milioni di fatturato nel 2025, mentre Fantic a quella stessa data dovrà raggiungere e superare i 500 milioni. Per Minarelli è previsto un piano di investimenti di 35 milioni, con nuovi motori, nuovi veicoli, nuove linee", prosegue il Dg.

In parallelo, aumenterà anche la forza lavoro. "I lavoratori erano 186 e arriveremo a 500. Oggi, senza stagionali siamo a 250, che diventano 350 con gli stagionali tra metà aprile e metà settembre", assicura. Ma "è molto più delicato trovare le persone giuste, che 35 milioni da investire", ammette Filippas. Quanto alle necessità in termini di metri quadrati, "il sindaco ci ha detto che forse ci sarà qualche novità sui piani regolatori, vediamo. Sennò la prima cosa che porteremo fuori sarà la logistica. Abbiamo di fronte un polo logistico importante e siamo in una zona favorevole, con l’autostrada e l’aeroporto vicini", aottolinea il manager.