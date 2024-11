Motori ruggenti in pista a Rioveggio

Una giornata a fianco di piloti e macchine da rally. Questo il senso della manifestazione Motori in famiglia che si svolgerà domani, dalle 9 alle 17, al Kartodromo di Rioveggio (nella foto). La manifestazione, dopo qualche anno di stop dovuto alla pandemia, è arrivata alla decima edizione. Fra gli organizzatori Simone, Luca e Marco Brusori, Federico Corti e Andrea Brusa. "Quest’anno riproponiamo il format già sperimentato in precedenza: giri in pista a bordo delle auto da competizione – rivela il pilota e navigatore Andrea Brusa – poi i go kart, quelli veri, con il motore endotermico da 125 cc. Un modo originale e divertente per avvicinare le persone alla nostra passione per i motori veloci. Limitatamente ai go kart potranno entrare in pista anche gli esterni con i loro mezzi".

Dalle 9 alle 12 inizieranno i giri in pista delle auto da rally su cui si potranno accomodare i partecipanti poi, dalle 12 alle 13, sarà la volta dei go kart e nel pomeriggio toccherà nuovamente alle auto veloci sfrecciare in pista. Dalle 13 alle 14 gli organizzatori si esibiranno in alcuni giri commemorativi a ricordo del pilota Marco Bedonni e del figlio Manuel, recentemente scomparso in un incidente stradale. Alla manifestazione sarà presente uno spazio bambini provvisto di giochi gonfiabili con annessi stand gastronomici. Tra gli organizzatori di Motori in famiglia l’entusiasmo è palpabile. Sull’Appennino la passione per i motori e le gare è sempre stata viva, come testimonia la presenza del Rally Alto Appennino Bolognese, una corsa curve e crinali, la cui prima edizione risale al 1976. "Il Raab è una gara conosciuta e apprezzata da tutti i piloti – conclude Brusa –. Io sono di Castel San Pietro e il mio rapporto con la famiglia Brusori di Lagaro è nato proprio grazie a questa gara. Sono fiero di poter dire che siamo già al lavoro per l’edizione del 2025".

Fabio Marchioni