Confronto senza acuti
Alessandro Caporaletti
Confronto senza acuti
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Bologna Europa LeagueAllerta meteoVittima scritte sessisteRisucchiato dall'elicaRistorante chiusoEventi e sagre
Acquista il giornale
CronacaMotori ruggenti sulla cronoscalata del mito
30 ago 2025
FABIO MARCHIONI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Motori ruggenti sulla cronoscalata del mito

Motori ruggenti sulla cronoscalata del mito

I mezzi saranno suddivisi in tre gruppi a partire dai 50 di cilindrata e la strada sarà chiusa al traffico

Lo striscione dell’arrivo in una delle precedenti edizioni della manifestazione

Lo striscione dell’arrivo in una delle precedenti edizioni della manifestazione

Per approfondire:

Per gli amanti delle due ruote, torna la Porretta-Castelluccio. Domani si svolgerà infatti la 27ª rievocazione della gara di velocità in salita che si svolse, sul medesimo percorso, negli anni 1958 e 1959. L’evento, organizzato dal club AMS Bagni della Porretta, è atteso con trepidazione dagli appassionati di moto: i motori sono già caldi e i piloti pronti ad affrontare le sinuose curve del tracciato. "La Porretta-Castelluccio è una delle poche manifestazioni destinate a moto storiche che avviene a strada chiusa – afferma Gianluca Mascagni, presidente del club motoristico organizzatore –. Questa condizione permette la partecipazione dei prototipi e delle moto da competizione che suscitano sempre grande interesse nel pubblico, senza contare la garanzia di un ottimo livello di sicurezza per tutti i presenti".

La strada provinciale 57 Madolma’, per l’ occasione, sarà chiusa al traffico veicolare domani dalle ore 10.30 alle 12.30. Il pubblico potrà ammirare i veicoli intervenuti sia prima della partenza a Porretta Terme, nella centrale piazza Massarenti che lungo il percorso o all’arrivo, piazzandosi ai lati della carreggiata in alcuni punti panoramici. Tra gli invitati d’onore anche gli ex piloti Giancarlo Benuzzi e Giuliano Franchi, in gara alle edizioni originali della cronoscalata sotto le insegne della locale scuderia corse DEMM. Sarà insomma un’occasione unica per rivivere atmosfere d’altri tempi, quando l’ingegno dei meccanici e il coraggio dei piloti contavano più della tecnologia.

La partenza, prevista per le 10.45, sarà scaglionata e suddivisa in tre gruppi: prima i ‘cinquantini’ poi le moto di cilindrata superiore, a esclusione di quelle da competizione che effettueranno due salite. Alle 12 è previsto il rientro a Porretta dove si pranzerà nei locali del centro. L’evento è riservato mezzi prodotti da almeno 20 anni. "Prevediamo – conclude Mascagni – la partecipazione di un centinaio di moto, chissà che non siano di più. Alla tradizionale partecipazione di appassionati provenienti da Emilia, Romagna e Toscana potrebbe aggiungersi un manipolo di amici dell’ Umbria, provenienti da Spoleto". Per l’AMS Bagni della Porretta, quella in corso, è una stagione intensa, iniziata a maggio con la partecipazione all’ASI MotoShow a Varano de’ Melegari in provincia di Parma.

In luglio il club appenninico ha poi organizzato la traversata dal Tirreno all’Adriatico, riservata ai ‘cinquantini’: un gruppo di appassionati ha percorso a tutto gas i 400 chilometri che separano Viareggio da Cervia facendo tappa a Porretta, dove il rombo dei motori non conosce pause.

Fabio Marchioni

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TurismoMotogp Misano