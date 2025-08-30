Motori ruggenti sulla cronoscalata del mito

Per gli amanti delle due ruote, torna la Porretta-Castelluccio. Domani si svolgerà infatti la 27ª rievocazione della gara di velocità in salita che si svolse, sul medesimo percorso, negli anni 1958 e 1959. L’evento, organizzato dal club AMS Bagni della Porretta, è atteso con trepidazione dagli appassionati di moto: i motori sono già caldi e i piloti pronti ad affrontare le sinuose curve del tracciato. "La Porretta-Castelluccio è una delle poche manifestazioni destinate a moto storiche che avviene a strada chiusa – afferma Gianluca Mascagni, presidente del club motoristico organizzatore –. Questa condizione permette la partecipazione dei prototipi e delle moto da competizione che suscitano sempre grande interesse nel pubblico, senza contare la garanzia di un ottimo livello di sicurezza per tutti i presenti".

La strada provinciale 57 Madolma’, per l’ occasione, sarà chiusa al traffico veicolare domani dalle ore 10.30 alle 12.30. Il pubblico potrà ammirare i veicoli intervenuti sia prima della partenza a Porretta Terme, nella centrale piazza Massarenti che lungo il percorso o all’arrivo, piazzandosi ai lati della carreggiata in alcuni punti panoramici. Tra gli invitati d’onore anche gli ex piloti Giancarlo Benuzzi e Giuliano Franchi, in gara alle edizioni originali della cronoscalata sotto le insegne della locale scuderia corse DEMM. Sarà insomma un’occasione unica per rivivere atmosfere d’altri tempi, quando l’ingegno dei meccanici e il coraggio dei piloti contavano più della tecnologia.

La partenza, prevista per le 10.45, sarà scaglionata e suddivisa in tre gruppi: prima i ‘cinquantini’ poi le moto di cilindrata superiore, a esclusione di quelle da competizione che effettueranno due salite. Alle 12 è previsto il rientro a Porretta dove si pranzerà nei locali del centro. L’evento è riservato mezzi prodotti da almeno 20 anni. "Prevediamo – conclude Mascagni – la partecipazione di un centinaio di moto, chissà che non siano di più. Alla tradizionale partecipazione di appassionati provenienti da Emilia, Romagna e Toscana potrebbe aggiungersi un manipolo di amici dell’ Umbria, provenienti da Spoleto". Per l’AMS Bagni della Porretta, quella in corso, è una stagione intensa, iniziata a maggio con la partecipazione all’ASI MotoShow a Varano de’ Melegari in provincia di Parma.

In luglio il club appenninico ha poi organizzato la traversata dal Tirreno all’Adriatico, riservata ai ‘cinquantini’: un gruppo di appassionati ha percorso a tutto gas i 400 chilometri che separano Viareggio da Cervia facendo tappa a Porretta, dove il rombo dei motori non conosce pause.

Fabio Marchioni