Motori ruggenti, torna il Rally dell’Alto Appennino

Motori ruggenti sui tornanti della montagna. Sarà il rush finale della Coppa Rally di Zona 6, il 32° Rally Alto Appennino Bolognese, il celebre Raab, che dopo una pausa di sei stagioni tornerà sabato e domenica. Gara iconica che ha scritto molte pagine di grande storia rallistica, è organizzata dalla MaremmaCorse 2.0, su stimolo del tessuto sportivo locale, con in prima fila Simone Brusori, Cesare Cacciari e Gilberto Simonetti, con fulcro della competizione Castiglione dei Pepoli, dove avranno luogo partenza e arrivo. Importante il sostegno di imprese e operatori turistici del territorio.

Il fermento intorno alla gara è notevole, cone almeno 20 equipaggi locali. Competizione dal passato glorioso, che dal 1976 ha visto correre nomi illustri del rallismo nazionale, come Magnani, Pasutti, Betti, Leoni, Alessandrini, fino ad arrivare ai giorni più recenti con Bandieri, Fontana, Sossella e molti altri. Oltre alle vetture ’moderne’ sono previste sia le auto storiche che le ’auto classiche’, vetture prodotte dal 1991 al 2000. Proprio alla vigilia della gara è giunta una triste notizia per gli appassionati locali di rally, che ieri hanno salutato per l’ultima volta a Pian di Setta Stefano Pasquini, tra i protagonisti della gara negli anni ’80, venuto a mancare improvvisamente.