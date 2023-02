Motorizzazione al collasso a Bologna, la denuncia delle autoscuole: "Esami di guida cancellati"

Scuola guida (immagine generica)

Bologna, 5 febbraio 2023 – Prendere la patente sotto le Due Torri "è diventata un’impresa". Lo affermano le associazioni delle autoscuole Confarca e Unasca, che denunciano "una situazione al collasso alla Motorizzazione civile di Bologna". Situazione che "porta di fatto a una paralisi delle attività delle autoscuole e a un disservizio per il cittadino". Alla "cronica e già evidenziata carenza d’esami – spiegano Maurizio Mantovani (Confarca) e Stefano Galletti (Unasca) – si è aggiunto ora lo stato di agitazione di buona parte del personale dipendente della Motorizzazione" di via dell’Industria. Alla richiesta di nuove assunzioni e adeguamento dei compensi, ha fatto seguito "il ritiro della disponibilità al lavoro straordinario". Con conseguente "prolungamento di disagi e tempi lunghi". A farne le spese sono, anche, gli utenti. Da quanto risulta da una tabella con i turni dei dipendenti, per esempio, soltanto il primo febbraio scorso – giorno in cui è iniziato lo stato di agitazione – un terzo degli esami di guida (sei su 18) è stato cancellato. E dovrà essere prima o poi ricalendarizzato. Ma a fronte di una "dichiarata disponibilità" dell’Ufficio, affermano ancora Mantovani e Galletti, "ci preoccupano tempistiche, scadenze e modalità con cui verranno riprogrammate le sedute saltate. Tenendo...