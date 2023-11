Motta pronto a stregare l’Estragon

Urlando contro il cielo. C’è una tensione magica, ipnotica, potente, nello show con cui Motta torna stasera in concerto tra i clamori di un Estragon dispostissimo a lasciarsi sedurre dalle fughe in avanti del suo ultimo album ’La musica è finita’, quarta fatica solista messa in strada dell’ex Criminal Jokers per cambiare un po’ di coordinate alla sua vita grazie alla coproduzione di Tommaso Colliva e alla complicità di ospiti come Willie Peyote, Giovanni Truppi, Jeremiah Fraites e Ginevra. Tutto con la linea di fuoco d’irrinunciabili compagni di strada quali Giorgio Maria Condemi alla chitarra e Francesco Chimenti al basso, affiancati da Davide Savarese e Whitemary, rispettivamente alla batteria e ai synth.

Francesco, dice di aver lavorato con amici o persone con cui le sarebbe piaciuto diventare amico.

"Vero. Le collaborazioni del disco nascono tutte da un desiderio reale. Niente di preordinato a tavolino, ma deciso in corso d’opera; è andata così con Willie, con Ginevra, con Jeremia, ma anche Maria Chiara Argirò una ragazza che sta a Londra e fa cose pazzesche. L’unico ospite arrivato a canzone quasi finita è stato Giovanni Truppi. Ho superato la crisi del settimo anno con me stesso e questa è una nuova fase della mia vita".

In cosa si sente diverso?

"Crescendo ho capito di dover accettare le mie fragilità e amarmi. Attorno a me vedo tanta solitudine, ma io non sono, e non voglio, sentirmi solo".

Negli ultimi tempi ha cambiato un po’ tutto attorno a lei. Dalla produzione al management.

"Due anni fa col terzo album solista ‘Semplice’, mi sono reso conto di aver chiuso un ciclo. Con stupore, per la prima volta mi sono reso conto che facevo fatica ad ascoltare la mia voce. Ho cambiato modo di scrivere contestualizzando meglio le mie storie, e pure nelle musiche ho sentito il bisogno di seguire nuove strade".

Nel video della stessa ’La musica è finita’ ha voluto sua moglie Carolina Crescentini.

"Nell’idearlo ho pensato a due attori che vivessero davanti alla macchina da presa le stesse emozioni, ma in maniera speculare. Così, parlandone col regista Pepsy Romanoff, ci siamo resi conto della necessità di trovare due interpreti bravissimi. Siccome considero mia moglie una tra le migliori attrici che abbiamo in Italia e Vinicio Marchioni uno dei migliori attori, mi sono rivolto a loro".

A proposito, quali sono i suoi riferimenti?

"Innanzitutto, l’universo femminile che mi gira attorno, ovvero Carolina, mia madre Rosetta e mia sorella Alice, che è pure nel disco. Anche se il più citato nelle canzoni è di sicuro mio padre Giovanni".

Quanto ha influito sulla realizzazione di questo disco l’esperienza con Emma Nolde nei panni di produttore?

"Tantissimo. Lavorare ad un album come ‘Dormi’ di Emma, così come sulle colonne sonore per il cinema, mi ha fatto rivivere un attaccamento alla musica che prescinde dalle sue sovrastrutture".

Visto che l’album s’intitola ’La musica è finita’, il singolo con Willie Peyote ’Titoli di coda’, verrebbe da chiederle: ma l’ottimismo dove sta?

"L’ottimismo è quello di quando accetti la fine delle cose. È quando fai finta di niente che manca la speranza. Per citare lo scrittore Sandro Veronesi, a Capodanno del Duemila la gente s’è fatta viaggi assurdi per vedere l’alba del nuovo millennio prima degli altri, mentre noi, come tanti altri romantici, ci saremmo sentiti molto più affascinati dal vedere per ultimi il tramonto del 1999".