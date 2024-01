MOvazione per Gasperini finalmente soddisfatto:: "La squadra è cresciuta, faremo un bel ritorno"

"Abbiamo avuto una bella evoluzione, siamo in un buon momento che vogliamo prolungare e con questo spirito abbiamo tutte le premesse per fare bene nel girone di ritorno. Siamo in una fase di crescita". Gian Piero Gasperini sorride dopo la rotonda vittoria contro l’Udinese: "Nel primo tempo abbiamo dimostrato di essere una squadra che sta bene, con singoli che stanno bene e fanno bene. Poi nel secondo tempo abbiamo avuto più gestione. De Ketelaere? Ha giocato la sua miglior partita entrando nei due gol. Scamacca? Ha fatto bene anche lui".

Fab.Car.