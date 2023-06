Movida, AssoPetroni diffida Lepore I residenti: "Il rumore deve finire"

Dopo i residenti di piazza Aldrovandi, anche l’associazione via Petroni e dintorni diffida il Comune affinché intervenga per risolvere il problema del rumore notturno subito da chi abita nella strada e in quelle adiacenti. Una comunicazione formale da parte del comitato è stata inviata ieri al sindaco Matteo Lepore: in calce le firme del presidente Giuseppe Sisti e dell’avvocato che assiste i residenti, Antonio Petroncini. "La grave situazione di forte inquinamento acustico notturno di origine antropica – scrive l’associazione in una nota che riprende i contenuti della diffida – è stata rilevata dal tecnico abilitato competente in acustica Marila Balboni a seguito dei rilievi fonometrici effettuati recentemente nella via". Questi accertamenti "documentano sforamenti dell’ordine di 22 decibel nelle serate di venerdì e sabato e di 10 decibel la notte della domenica", segnala l’associazione, ricordando che per quanto riguarda la quantificazione dei livelli sonori "l’incremento è logaritmico e, dunque, un rumore superiore di 20-22 decibel rispetto al limite previsto per legge equivale ad un rumore pari a 128-160 volte quello considerato tollerabile".

La causa di questa situazione "è da ascrivere certamente al rumore antropico dovuto alla presenza di persone che sostano, parlano e schiamazzano sulla pubblica via ed in particolare sulle zone prospicienti i pubblici esercizi e alle emissioni sonore che fuoriescono da numerosi locali", scrive l’associazione. "In queste condizioni, risulta assolutamente evidente il danno che viene costantemente arrecato alla salute dei residenti- continua la nota- e la necessità di un immediato intervento del Comune". Perchè "nonostante le segnalazioni fatte in questi anni all’autorità amministrativa, gli esposti e le denunce presentate in varie sedi da parte dei residenti", continua l’associazione, l’amministazione finora "non ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il perdurare di una situazione di degrado e di illegalità nella zona". Questa situazione "determina plurime lesioni", affermano i residenti elencando il diritto alla salute, il diritto di proprietà e il rispetto della vita privata e familiare: "Tutti concetti espressi e contenuti nella recente e nota sentenza emessa dalla Corte di Cassazione civile", che si è espressa sul ricorso presentato da una famiglia di Brescia.

Questa pronuncia "fotografa esattamente la situazione di via Petroni e dintorni, ed è evidente come il Comune fosse obbligato, in forza della norme di legge vigenti nel nostro ordinamento, a far cessare le immissioni rumorose o comunque a riportarle entro i limiti di tollerabilità", scrive ancora il comitato guidato da Giuseppe Sisti. Di conseguenza, "è stato formalmente intimato al Comune di intervenire immediatamente, adottando ogni necessario provvedimento e svolgendo ogni necessaria attività – va a muso duro l’assocazione – per far cessare la deteriore situazione esposta, restando a carico dell’intimata amministrazione la scelta dei provvedimenti opportuni da adottare, eventualmente ottenendo la collaborazione di altri enti Istituzionali che a ciò possono essere tenuti". Nella lettera indirizzata al sindaco, in più, si specifica che "è preciso dovere di legge per il Comune ottenere il risultato e quindi far cessare la situazione di illegalità in modo stabile e definitivo e non con provvedimenti meramente temporanei", sottolineano in conclusione Sisti e l’avvocato Petroncini. Gli incontri dei comitati dei residenti con Palazzo d’Accursio continueranno in queste settimane, a questo punto il focus per la lotta alla movida sfrenata avrà sicuramente come focus le settimane d’estate, ma in parte si sposterà inevitabilmente sul rientro degli studenti a settembre.

