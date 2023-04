Movida, la città si accende di notte Ma servono più forze dell’ordine

Una vita notturna che si fa sentire. Gli ‘Stati generali della notte’, messi in piedi da Comune e Fondazione per l’innovazione urbana, provano a mappare la movida accendendo i riflettori sulle criticità, sull’antropologia geografica del divertimento e sulle possibili soluzioni. Tre i filoni che hanno mosso il report ‘Bologna di notte’: un’indagine demoscopica su un campione di 892 bolognesi, un questionario autosomministrato per 3.982 soggetti (che tiene conto anche di studenti fuori sede e di non residenti che gravitano in città) e gruppi focus con i principali attori come comitati dei cittadini, associazioni e gestori di bar, teatri e locali. Innanzitutto, Bologna non è solo la Rossa o la Dotta, ma sicuramente anche la Notturna: il 65%, seppur con frequenza diversa, dichiara di uscire dopo le 20 durante la settimana. Non è un paese solo per giovani, dunque.

Il Comune ha messo a punto anche una ‘heat map’ per evidenziare le zone più frequentate, lo stesso grafico utilizzato per mettere in risalto le zone del campo ‘occupate’ dai calciatori: piazza Maggiore, Quadrilatero, zona universitaria, via del Pratello e piazza San Francesco monopolizzano il discorso, con il divertimento fuori dalle mura concentrato solo a ridosso dei locali. Il centro storico è la meta delle serate per il 78% degli intervistati: un plebiscito. E il rumore? Per il 78% dei casi non è un problema, mentre viene avvertito dal 22%: tra le cause principali le persone in strada (2%), il traffico (18%), lo svuotamento dei cassonetti (17%), l’attività dei locali (13%). Chi esce di sera usa prevalentemente l’auto (36,6%), piuttosto che i bus (20%).

Poi, gli aspetti da migliorare: per il campione rappresentativo, in ordine di priorità, c’è bisogno di più presenza delle forze di polizia, aumento di verifiche, controlli e sanzioni e più bagni pubblici. La riduzione degli orari di apertura delle attività, al contrario, non è considerata tra le iniziative più efficaci. "Il lavoro sulla notte – commenta la vicesindaca Emily Clancy, presentando l’indagine insieme a Elena Di Gioia (delegata alla Cultura), Matilde Madrid (capo di gabinetto del sindaco) e Luisa Guidone (assessora al Commercio) è trasversale e riguarda tutti. Abbiamo capito che le persone escono la sera indipendentemente da tanti fattori: la notte è un’opportunità che dobbiamo cogliere per migliorare la città". Si sollevano subito alcuni malumori, soprattutto da parte dei residenti delle zone calde, che si considerano i più colpiti dalla movida: i comitati sottolineano come "il questionario non sia uno strumento imparziale di raccolta dei dati", come "nessuna domanda che riguardi chi subisce disagi dal rumore notturno". Un tema destinato a tenere banco nelle sale di Palazzo d’Accursio.

Francesco Moroni