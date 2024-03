Movida, la lotta al rumore. Clancy: "Nuovi sensori"

In città "è in corso installazione di un sistema di sensori con l’obiettivo monitorare l’impatto acustico" della movida notturna. Ad annunciarlo è stata due giorni fa, durante il question time in Comune, la vicesindaca con delega all’Economia della notte, Emily Clancy, rispondendo a due domande di Matteo Di Benedetto (Lega) e Manuela Zuntini (Fdi) sulle feste in piazza Scaravilli. Clancy ha citato, in particolare, i punti caldi di piazza Verdi e di piazza Aldrovandi. Allo stesso tempo, l’amministrazione sta parlando con l’Alma Mater per arrivare all’apertura notturna di alcuni cortili interni delle facoltà di via Zamboni.

"Per far sì che sia tutelato il diritto al riposo e quindi alla salute dei residenti – ha affermato Clancy – si deve ragionare su una città sempre più policentrica, in cui si moltiplica l’offerta per alleggerire la pressione sul centro storico e in questa direzione stiamo lavorando". Per la vicesindaca, "è anche naturale che una parte della vita universitaria continui a svolgersi nei luoghi dell’Università, tuttavia vorremo raggiungere una maggiore vivibilità e una maggiore tutela del diritto al riposo e per questo abbiamo aperto un’interlocuzione con l’Università, che sta seguendo la delegata alla Cultura, Elena Di Gioia, con l’obiettivo di aprire alcuni luoghi universitari in orario notturno". Si parla in particolare di alcuni "cortili interni degli edifici universitari di via Zamboni – ha aggiunto l’assessora – che potrebbero essere una valida alternativa che, però, sarebbe maggiormente rispettosa del diritto al riposo".

Negli ultimi anni "sono stati allungati gli orari di sale studio e biblioteche, uno sforzo importante – ha riconosciuto Clancy – fatto dall’Università per la propria comunità, tuttavia pensiamo sia altrettanto importante immaginare l’apertura di spazi universitari in orario notturno, in sinergia con quelli comunali e cittadini, anche per attività sociali, culturali e di ritrovo". Nel frattempo tra le misure promosse dal Comune ci sono gli street host schierati in zona universitaria nei weekend. "Anche andando intorno a piazza Scaravilli, hanno agito diminuendo moltissimo la presenza di bottiglie di vetro offrendo in cambio bicchieri riutilizzabili". Per quanto riguarda poi le linee notturne dei bus, pensate anche per "favorire la mobilità fuori dal centro storico e rendere più raggiungibili i luoghi di intrattenimento, abbiamo visto conferma dai flussi che effettivamente è così", ha concluso Clancy.