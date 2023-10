Movida molesta a Bologna, pugno duro del Comune: chiusura anticipata per due locali

Bologna, 24 ottobre 2023 – Prosegue la stretta dell’amministrazione contro la movida molesta in centro, dopo le accese proteste dei residenti che stanno valutando anche il ricorso alla magistratura per la lesione del diritto alla salute.

Oggi il sindaco Matteo Lepore ha firmato due ordinanze che riducono gli orari di apertura, fino al 15 aprile del 2024, dell’Osteria la Brace di via Petroni e dell’Alimentari Broccaindosso: saranno obbligati a tenere le serrande abbassate dalle 20 alle 6 del giorno successivo, tutti i giorni della settimana.

L’Alimentari Broccaindosso, di via Broccaindosso 46, è finita nel mirino per vendita di alcol da asporto dopo le 22. Lo stesso problema è stato riscontrato anche all'Osteria la Brace di via Petroni 38/B dove però gli agenti della polizia municipale hanno verificato anche urla, schiamazzi, assembramenti sul marciapiede attribuibili ad alcune azioni ed omissioni da parte dei gestori che non svolgono alcuna attività di sensibilizzazione nei confronti della propria clientela per evitare di stazionare nei pressi del locale e di creare disturbo e intralcio.