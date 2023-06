Movida piazza Aldrovandi a Bologna, la ricetta del questore

Bologna, 17 giugno 2023 – La lettera dei residenti infuriati di piazza Aldrovandi, che lamentano di non dormire, di fatto, da anni, per gli schiamazzi senza ritegno che ogni notte si ripetono sotto le loro finestre, è stata inviata al Comune e al questore Isabella Fusiello.

Questore Fusiello, come rispondete a questo grido d’aiuto dei cittadini?

"Già ieri sera (giovedì, ndr ) ci sono stati controlli mirati della polizia locale, che ha sequestrato attrezzatura musicale. Ma questione sarà approfondita al meglio al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblici in Prefettura, la prossima settimana. Lì, con tutti gli attori interessati, da Comune a Questura e carabinieri, faremo il punto e vedremo come contrastare il fenomeno".

Fenomeno annoso: non è certo la prima volta che piazza Aldrovandi e le vicine via Petroni e piazza Verdi sono al centro delle lamentele di residenti insonni. Le cose sono peggiorate?

"Il problema è che in piazza Aldrovandi basta che venti persone si riuniscano e parlino ad alta voce per creare il caos. Per non parlare di quando appunto estraggono strumenti musicali, grancasse e così via. Non sempre però la polizia riesce a intervenire con efficacia: se si tratta di pochi ragazzi, le pattuglie li affrontano e possono sequestrare in sicurezza strumenti o casse, ma già se si parla di 200 persone, spesso aggressive, le cose cambiano. Si rischia un parapiglia, in cui qualcuno potrebbe farsi del male. Sono interventi delicati".

Quindi cosa si può fare?

"In Prefettura valuteremo tutti insieme quale dispositivo di sicurezza adottare. Ora, per esempio, sono in campo le pattuglie della polizia locale ed è stata aumentata la presenza degli Street tutor (i ’controllori’ della movida , ndr ). Un’ipotesi potrebbe essere quella di eseguire controlli agli esercizi pubblici, per accertare che le regole sulla vendita di alcol siano rispettate. E per esempio verificare che gli esercenti non somministrino alcolici a chi è già evidentemente alterato. Saremo poi in campo per contrastare la vendita abusiva: circolano in quell’area diversi soggetti che, sulle loro bici, hanno borse cariche di bottiglie di birra".

Anche altre zone sono al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine. Com’è la situazione in zona piazza XX Settembre e Montagnola?

"Siamo molto impegnati su quel fronte. Anche se stiamo facendo i conti col fatto che la maggior parte delle persone che delinque in quei posti risulta poi inespellibile dal territorio dello Stato, in quanto richiedente asilo. Ora, stiamo cercando di prevenire i reati: il mio obiettivo è quello di spostare lì il presidio fisso di piazza Maggiore, formato dal Reparto mobile o dal Battaglione dei carabinieri. Così il personale potrebbe presidiare e fungere da deterrente. È chiaro, la situazione di piazza Aldrovandi è diversa: non ci si può mettere il Reparto mobile. Serve un modo più efficace per contrastare i rumori, gli schiamazzi, le presenze moleste. Lavoreremo per trovare un dispositivo che garantisca la tranquillità dei residenti. Ma aggiungo una cosa...".

Dica.

"La polizia di Stato è pronta a intervenire e a fare tutto il possibile per la sicurezza dei cittadini, ma trovo necessario che quelle piazze siano vissute, popolate da eventi organizzati dalle associazioni o dai residenti stessi. Altrimenti restano abbandonate ai delinquenti, a gente che vive nell’illegalità, pericolosa".