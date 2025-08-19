Movimenti sospetti nel condominio Acer, scoperto a spacciare cocaina a 73 anni

Bologna, 19 agosto 2025 — Tre persone arrestate, un uomo denunciato per ricettazione, diversi sequestri di droga e numerosi interventi mirati sul territorio: è questo il resoconto dei controlli effettuati negli ultimi giorni dalla polizia di Bologna, che ha intensificato l’attività per contrastare spaccio, furti e altre attività illecite, garantendo maggiore sicurezza ai cittadini.

Spacciatore a 73 anni in via Agucchi

Il primo intervento è avvenuto nella mattinata di lunedì 18 agosto, quando la Squadra Mobile della Questura di Bologna ha arrestato un cittadino algerino 73enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, perché colto in flagranza di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita dalle numerose segnalazioni dei residenti di via Agucchi, che lamentavano un continuo andirivieni sospetto nei pressi del condominio Acer in cui l’uomo scontava la sua pena. Dopo appostamenti mirati, gli agenti hanno seguito l’uomo fino a via Marzabotto, dove è stato sorpreso a cedere dosi di cocaina a due acquirenti.

Nella perquisizione ai suoi danni, così, sono state rinvenute altre dosi di cocaina, per un totale di circa 1,5 grammi, già suddivisi in involucri di plastica termosaldati, insieme a 570 euro in contanti e a un telefono cellulare utilizzato per i contatti con i clienti.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, quindi, sono stati rinvenuti anche tre bilancini di precisione. L’uomo è stato arrestato e tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito direttissimo.

I controlli in via Tibaldi e via di Vincenzo

Nel corso del pomeriggio, il personale del Commissariato “Bolognina Pontevecchio”, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine, ha poi eseguito un ordine di carcerazione a carico di un cittadino marocchino 52enne in via Ferrarese. Più tardi, alle 20.45 circa, durante un controllo tra le auto in sosta in via Tibaldi, lo stesso reparto ha sequestrato un involucro contenente hashish del peso complessivo di 68,78 grammi.

Nelle prime ore del mattino successivo, nei pressi di via di Vincenzo, gli agenti della Volante del Commissariato Bolognina Pontevecchio hanno notato un altro cittadino marocchino con un comportamento sospetto. A bordo di una bicicletta, ha tentato di allontanarsi, cercando di nascondere un borsello sotto un’auto in sosta, all’interno del quale sono stati rinvenuti tre smartphone di probabile provenienza illecita. Il 24enne, pregiudicato, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione e rifiuto di fornire le proprie generalità.

Due denunce in via Bignardi

La giornata di mercoledì 13 agosto ha visto un ulteriore intervento della IV sezione della Squadra Mobile in via Bignardi, dove sono stati sorpresi due italiani che stavano cedendo marijuana a un’altra persone.

L’irruzione, supportata dal Reparto Mobile e dalle unità cinofile antidroga, ha permesso di sequestrare 172 grammi della sostanza stupefacente, oltre a 114 grammi di hashish e materiale per il confezionamento.

Gli spacciatori, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati a piede libero.