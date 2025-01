Movimento e spettacoli per diventare grandi

Un’iniziativa a misura di bambino. Dopo il successo della prima edizione, torna a Budrio "RADA Approdi temporanei per la crescita", la rassegna pensata per bambini da 0 a 11 anni e per le loro famiglie, ideata e curata dall’associazione Formati Sensibili. Da oggi al 13 aprile, in quattro diversi spazi di Budrio, le Torri dell’Acqua, il Centro Sociale La Magnolia, l’Orto Sinergico di Prunaro e il Centro Armonia, sei laboratori interdisciplinari e due spettacoli, tesi a stimolare una sensibilità artistica e a promuovere autonomie creative nei più piccoli, fornendo allo stesso tempo agli adulti di riferimento strumenti didattici e un supporto intorno allo sviluppo cognitivo e motorio dei piccoli.

La rassegna è realizzata grazie al sostegno di Fondazione Benni, Fondazione del Monte, Coop Alleanza 3.0 e Associazione I Dadi, con il patrocinio del Comune in collaborazione con l’ufficio Scuola e l’ufficio Cultura. Si parte oggi dalle 16 alle 17 per i bimbi 0-11 mesi, dalle 17.15 alle 18.15, per i bimbi 12-24 mesi presso il Centro Sociale La Magnolia, con "Movimento Bebé", un ciclo di tre laboratori - anche il 1° e 15 febbraio - pensati per i bambini da 0 a 24 mesi e i loro genitori, che potranno esplorare lo sviluppo motorio dei piccoli, guidati dalla docente Paola Ponti. Tra i tanti appuntamenti da qui ad aprile, poi, il 1° febbraio alle 17, alle Torri dell’Acqua, invece, sarà la volta di "Animali Musicali", spettacolo per bambini dai 7 anni in su, che li condurrà in un immaginario convegno di zoomusicologia dove tre bizzarri e un po’ strampalati etologi, interpretati da due musicisti professionisti, Serena Pecoraro e Tommy Ruggero, e una danzatrice, Rita Favaretto, illustreranno il comportamento di alcuni animali particolarmente ‘musicali’.

Il 15 febbraio alle 10.30 si aprirà al Centro Armonia, con "Naso per aria, Mani per terra", un laboratorio di movimento creativo rivolto ai bambini di 2-3 anni, condotto dalle danzatrici e formatrici Chiara Castaldini e Rita Favaretto dell’associazione Formati Sensibili, un’occasione per gli adulti di scoprire e sperimentare insieme ai bimbi il piacere del movimento creativo, disciplina che mira a sviluppare il potenziale creativo ed espressivo di ognuno di noi attraverso la consapevolezza del proprio corpo.

A seguire alle 16.30 "Whales", un laboratorio di animazione visiva per bambini dai 6 agli 8 anni, condotto da Alessandro Carboni di Formati Sensibili. Tutti i laboratori e gli spettacoli sono gratuiti previo tesseramento all’associazione Formati Sensibili. Poiché i posti sono limitati, è obbligatoria la prenotazione scrivendo a: rada.formatisensibili@gmail.com.

Zoe Pederzini