Muccino al The Space Cinema

Gabriele Muccino, il regista vincitore del David di Donatello, incontra questa sera il pubblico bolognese per presentare il suo nuovo film ’Fino alla fine’.

L’evento, alle 21, al The Space Cinema Bologna nell’ambito di ’Una Serata Con’, il format in cui è possibile assistere a una serie di proiezioni esclusive presentate da grandi ospiti in sala, come il regista o i membri del cast.

’Fino alla fine’ racconta la storia di Sophie, una giovane americana di vent’anni in vacanza a Palermo con la sorella. Quando sta per tornare in California, nelle ultime 24 ore del suo soggiorno in Sicilia, incontra Giulio e il suo gruppo di amici. Saranno proprio queste 24 ore a cambiare per sempre il corso della sua vita. Sophie scoprirà che la vita è fatta di scelte e quelle che farà la porteranno a camminare sull’orlo del baratro, trasformando una semplice storia d’amore in una di sopravvivenza, riscatto e pura adrenalina. Questo gruppo di ventenni, ancora inesperti nel maneggiare la vita, scopriranno quanto sia facile commettere errori.

È possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link dedicato: https://www.thespacecinema.it/prenotare-il-biglietto/summary/3/8920/34897 oppure utilizzando l’App ufficiale The Space Cinema.