Multa al centauro con il bolide ’truccato’. "Troppo rumoroso"

Multato uno scooterista rumoroso che era solito girare nella zona tra i comuni di Castel Maggiore e Argelato. "Avevamo ricevuto segnalazioni di un motociclo (’scooterone’) – spiega la polizia locale dell’Unione Reno Galliera – che circolava in ore serali per Castel Maggiore e Funo, frazione di Argelato, disturbando i residenti con un rumore decisamente molesto. Anche perché il rumore echeggiava tra gli edifici. Alcune delle segnalazioni pervenute sono riuscite a precisare modello, colore e descrizione sommaria del conducente". Sulle basi di queste informazioni la polizia locale ha controllato il sistema delle telecamere di videosorveglianza del territorio, e ha ristretto il campo di ricerca. In particolare è stata presa in considerazione la fascia oraria dei passaggi e la targa dello scooterone, nella fattispecie un Yamaha TMax. Si tratta di uno scooter di notevole potenza. "Durante un servizio di controllo serale – continua la polizia locale –, il sistema di lettura targhe ci ha avvisato del passaggio dello scooter in questione e della sua localizzazione. Una pattuglia è riuscita a fermarlo e a contestare le sanzioni previste. Infatti lo scooterista, un italiano neopatentato, aveva contraffatto la marmitta e caricava un passeggero nonostante non potesse farlo appunto perché neopatentato". Dunque allo scuterista sono stati elevati due verbali per un totale di oltre 500 euro. E intanto dei cittadini hanno già segnalato che a Castello D’Argile, transita, sempre in orari serali, verso la mezzanotte, oltre a una moto dalle marmitte particolarmente rumorose, anche un’auto sempre rumorosa. Questa macchina, a quanto è stato segnalato, arriverebbe alle rotonde della via Centese. E qui il conducente scalerebbe le marce facendo scoppiettare il motore. Si presuppone quindi che questa automobile sia dotata, visto il rumore che emette, di una marmitta non regolare così come la motocicletta.

Pier Luigi Trombetta