Multa in piazza Malpighi Ma il cartello è poco visibile

Ho parcheggiato il mio scooter in uno degli stalli di sosta di Piazza Malpighi, che sembrano interamente dedicati ai motorini. Al mio ritorno trovo una multa di 42€ per aver parcheggiato in spazi riservati ad altri veicoli. Scopro che si tratta di un “parcheggio dinamico”, che dopo le 20 diventa dedicato alle sole auto. Il cartello che segnala l’informazione è piccolo e poco evidente, trovo che sia una scelta di totale disonestà del Comune.

Andrea Gerubino