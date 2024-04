"Multata per la bici pieghevole in treno"

Andare a lavorare e portarsi in treno la bici pieghevole? Può costare salato. Ne sa qualcosa Manuela Busacchi (nella foto) di Castelletto, frazione divisa tra Persiceto e Anzola, che giovedì scorso ha preso una multa per non aver piegato la sua bici all’interno della carrozza. "Penso di essere – dice la signora Busacchi – una persona ’green’: cerco di evitare l’utilizzo dell’auto al punto che ormai da anni utilizzo i mezzi pubblici per andare a lavorare. Quando sono in ferie ho imposto il divieto di utilizzo dell’auto per tutta la famiglia; ’in bici o a piedi’ è il mio motto". E continua: "Giovedì mattina come al solito, mi sono recata alla stazione ferroviaria di Ponte Samoggia, ad Anzola, per andare al lavoro a Bologna in piazza Maggiore e da alcune settimane ho sostituito il monopattino con la bicicletta. Ma una volta sul treno uno zelante controllore mi ha sanzionata con 78 euro perché non ho piegato la bici. Era l’unica bici presente in treno ed era posizionata nel posto riservato alle biciclette".

A onor del vero, la signora era al telefono e il controllore l’aveva avvertita della bici da piegare, ma mentre finiva la chiamata la multa è fioccata. "Non contesto il controllore che ha ragione – continua Busacchi – ma la cosa curiosa è che spendo 39 euro al mese per l’abbonamento del treno da Samoggia a Bologna. Ma non è possibile fare un abbonamento mensile online per la bicicletta non pieghevole mentre in altre Regioni è possibile farlo. Al telefono col servizio clienti di Trenitalia mi hanno confermato che il costo per la bici non pieghevole per la tratta Samoggia - Bologna è pari a 3,5 euro, totale 7 euro al giorno aggiungendo il mio biglietto. Se questo è favorire le politiche ‘green’….".

Non si fa aspettare la replica di Trenitalia: "La bici pieghevole piegata non paga perché è considerata come un bagaglio. La bici pieghevole non piegata o bici non pieghevole paga un biglietto da 3,50 euro, valido per viaggi illimitati fino alle 23,59 del giorno di acquisto. In alternativa si può acquistare anche da una app un biglietto di corsa semplice per la tratta interessata. Esistono anche abbonamenti bici annuali del costo di 60 euro. Se si sale a bordo senza il biglietto previsto e si avvisa preventivamente il capotreno si può comprare il biglietto a bordo con maggiorazione di 5 euro". E aggiunge: "Se non si avvisa e si è senza biglietto scatta la multa di 75 euro. In casi come questo successo a Ponte Samoggia di norma il personale di bordo invita il passeggero a piegare la bici prima di emettere una multa".

Pier Luigi Trombetta