Multato pedone a San Luca "Camminava fuori dal portico" Scontro tra Comune e Fd’I

Stava camminando in salita sulla strada che porta a San Luca, anziché sotto il portico Unesco. Ed è stato multato. È successo sabato pomeriggio, primo luglio, al debutto della Città 30, a un cittadino sessantenne. Una vigilessa si è rivolta al pedone, invitandolo una prima volta a spostarsi nel portico e poi, qualche minuto dopo, sanzionandolo per aver continuato a procedere sulla carreggiata, nonostante la presenza del marciapiede: la multa di 18 euro e 20 centesimi è stata inflitta per aver violato l’articolo del codice della strada che regola il comportamento di chi va a piedi. "Circolava sulla carreggiata nonostante la presenza di marciapiede", si legge nel verbale. E, dopo l’invito a servirsi del portico, "continuava a camminare sulla carreggiata, dando per di più le spalle al senso di marcia veicolare".

A nulla è valsa la giustificazione del 60enne: stava camminando, ha detto stupito all’agente, al di là della linea bianca a lato della strada. Ma il Codice parla chiaro.

L’assessora alla Nuova Mobilità, Valentina Orioli, ha ammesso che "si poteva evitare. È un episodio di cui mi dispiace. Le sanzioni vanno applicate, ma c’è anche una sensibilità e un contesto di cui tenere conto. Ho massima fiducia nell’operato della polizia locale – precisa l’assessora – ma chiederò spiegazioni perché, dalle informazioni che emergono, questo episodio si poteva evitare".

Un commento che arriva poco dopo le critiche di Fratelli d’Italia che parla di una "città da barzelletta. Dopo la sanzione al cittadino reo di avere acceso un barbecue ritenuto inquinante, ecco che viene multato un signore che stava camminando per strada e non sotto al portico. Questo è il livello dei controlli e delle sanzioni fatti in città", tuonano i consiglieri meloniani. Per loro Bologna "è sempre più amministrata in modo schizofrenico: la giunta si accanisce sui cittadini che nulla fanno di dannoso e tollera comportamenti inaccettabili che vanno dalle occupazioni abusive agli imbrattamenti dei portici al disturbo della quiete dei residenti. Siamo al paradosso: un pedone per strada viene multato, mentre a bici e monopattini sotto i portici o sui marciapiedi tutto è concesso". È un dato di fatto, però, che nei giorni dei Portici illuminati dalle luci di Cesare Cremonini, proprio per evitare che la gente camminasse per strada, era stata pedonalizzata la strada.