Multe, Comune sconfitto nei ricorsi. Debito fuori bilancio da 12mila euro

Il ’Carlino’ ha raccontato il boom dei ricorsi alle multe per i gli autovelox degli ultimi anni, arrivate nel 2024 a quota 800, quando invece nel 2021 erano fermi a 221. Uno dei motivi? L’incertezza normativa legata all’annosa questione dell’omologazione degli apparecchi. Il decreto del ministero delle Infrastrutture, infatti, ancora non c’è, e resta la sentenza della Cassazione 105050/24 che stabilisce, appunto, che l’approvazione dell’occhio elettronico non basta, ma serve l’omologazione.

Che la situazione sia nebulosa lo dimostra anche l’ultima delle (quattro) delibere approvate ieri in Consiglio comunale dove è stato riconosciuto il debito fuori bilancio a seguito di sentenze esecutive emesse da tribunale e giudice di pace. Una delibera approvata con 20 voti favorevoli (Pd, Coalizione civica, Anche tu Conti, Lepore sindaco) e 9 contrari (Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Bologna ci piace, Forza Italia, Gruppo misto), così come la sua immediata esecutività.

Il contenuto della delibera prevede oltre 12mila euro pagati dal Comune a seguito di sentenze avverse relative alle contravvenzioni. Non tutte probabilmente ’staccate’ dai velox, ma di certo una parte considerevole. Il collegio dei revisori dei conti, infatti, ’bacchetta’ il Comune invitandolo a "riporre maggiore attenzione alle fasi di costituzione e deposito della documentazione richiesta a propria difesa rispetto alle impugnazioni ricevute". Non solo, chiede anche di "verificare se sia il caso di adeguarsi all’ultima sentenza della Cassazione" che considera "illegittime le multe" se il velox non è omologato.

Gli importi delle sanzioni vanno da 43 euro a 3.594 euro, quasi tutte relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Il fatto che queste delibere relative al "debito fuori bilancio" oggi passino dal consiglio comunale è conseguente a una normativa nazionale. Prima era sufficiente un atto amministrativo.

ros. carb.