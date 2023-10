Multe, limitazioni alle auto e piste ciclabili ’assurde’

Non solo la guerra agli automobilisti procede a suon di multe, balzelli, limitazioni all’uso, limiti di velolocità assurdi e scomparsa di parcheggi. Cosa dire poi delle assurde piste ciclabili disegnate magari nottetempo, che oltre a non garantire alcuna sicurezza ai ciclisti, ostacolano la circolazione aggravando l’inquinamento e lo stato d’animo di noi automobilisti. Inoltre le piste vengono usate in maniera impropria.

Fausto