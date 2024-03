Preferenziale via Farini, da mezzanotte scattano le multe per i non autorizzati

Bologna, 6 marzo 2024 - A partire dalla mezzanotte di domani, scattano le multe per i mezzi non autorizzati in transito nella nuova preferenziale di via Farini. Questo perché, proprio nella giornata di venerdì 8 marzo, torna in funzione la telecamera posizionata nel tratto compreso tra Piazza Cavour e Piazza Galvani. Lo scopo è quello di migliorare la viabilità del trasporto pubblico in centro, messa già a dura prova dalla chiusura della piazza di Porta Ravegnana.

Le modifiche alla viabilità

L'accesso nella nuova corsia preferenziale, controllata dalla telecamera attiva da stanotte e situata tra piazza Cavour e piazza Galvani, è consentito solo a determinati mezzi e per determinati scopi. Ristrutturata dopo una complicata trattativa tra il Comune di Bologna e i sindacati del trasporto pubblico, la preferenziale di via Farini torna ad essere attiva dopo essere stata rimossa nel 2010. La decisione è stata presa con lo scopo di alleggerire il traffico e rendere più fluida la viabilità in centro, compromessa dopo i lavori alla torre Garisenda e la chiusura di piazza di Porta Ravegnana e di via San Vitale. Sono previste sanzioni per i non autorizzati che vengono colti a transitare nella corsia.

Possono transitare:

Le moto ;

; veicoli già autorizzati alle altre preferenziali (previa consueta comunicazione della targa):

(previa consueta comunicazione della targa): al servizio di persone con disabilità muniti dello specifico contrassegno rilasciato dal Comune di residenza;

muniti dello specifico contrassegno rilasciato dal Comune di residenza; i veicoli in servizio di taxi e nolo con conducente;

e i mezzi delle forze di Polizia , i veicoli di emergenza , di sicurezza pubblica .

, i veicoli di , di . veicoli di titolari di contrassegno , con indirizzo nell'area pedonale integrale Corte de’ Galluzzi : R (cioè residenti, residenti temporanei), contrassegno PA (posto auto), contrassegno cd. operativo (consegna merci, installatori, fornitori, agenti)

, con indirizzo nell'area pedonale integrale : R (cioè residenti, residenti temporanei), contrassegno PA (posto auto), contrassegno cd. operativo (consegna merci, installatori, fornitori, agenti) veicoli di titolari di contrassegno con indirizzo in via Farini, civv. dal 1 al 7 e dal 2 al 10: R (cioè residenti, residenti temporanei).

Gli unici percorsi per via Farini e Corte de' Galluzzi consentiti ai mezzi non autorizzati a entrare in preferenziale sono i seguenti: - In ingresso dai viali (Porta S. Mamolo), via D'Azeglio, svolta a dx in via Farini; - In uscita: obbligo di svolta a sx (eccetto autorizzati) su via Farini, svolta a dx su p.zza Cavour, via Garibaldi, via XII Giugno fino a via Rubbiani, proseguire fino ai viali.

Si ricorda agli Hotel che hanno sede nell’area limitrofa alla T (quelli autorizzati a sostare sabato, domenica e festivi negli stalli riservati alla Polizia Penitenziaria in via Farini lato sud da via d’Azeglio in prossimità del civico 3 che, scaricati i passeggeri, devono uscire sui viali da via Garibaldi, via XII Giugno fino a via Rubbiani, e proseguire fino ai viali.