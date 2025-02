Multe, rischio stangata per il Comune: “Il conto lo pagano i cittadini. Lepore spenga gli autovelox”

Bologna, 24 febbraio 2025 – Il Comune ha previsto di incassare 69 milioni dalle multe nell’anno in corso, rivedendo al rialzo i 65 del 2024. Ma i conti rischiano di non tornare, anche per l’effetto bomba della sentenza della Cassazione che considera illegittime le multe staccate dagli autovelox non omologati. A pochi giorni dalla fine del 2024 erano 118mila quelle verbalizzate dagli apparecchi ’fantasma’.

Nel caso dell’automobilista multato in viale Togliatti, il giudice ha condannato il Comune anche a pagare le spese di lite per 182 euro. Se tutti gli automobilisti seguissero il suo esempio, e ad ogni sentenza l’esito fosse lo stesso, a fine anno Palazzo d’Accursio si troverebbe teoricamente a dover fronteggiare un salasso da oltre 20 milioni di euro, oltre ai mancati introiti. “Le sentenze del Giudice di Pace che vedono soccombente il Comune nei confronti degli automobilisti sui ricorsi contro le multe degli autovelox in città sono diventate una prassi tanto che si potrebbe parlare, oramai, di un vero e proprio orientamento dei Giudici che, a seguito della nota sentenza della Cassazione n. 105050/2024, ribadiscono come l’omologazione degli autovelox sia cosa ben diversa dalla sola autorizzazione – osserva Francesco Sassone, consigliere regionale di Fratelli d’Italia –. Tesi oramai consolidata che solo l’arroganza e la supponenza di questa amministrazione sembra non voler capire e che, numeri alla mano, si tramuta in un vero e proprio danno per la collettività, visto che regolarmente il Comune viene anche condannato a pagare le spese di lite”.

Ad avviso di Sassone “ciò porterà, se la Giunta continuerà ad andare avanti in maniera ottusa come se nulla fosse, a un chiaro ed evidente danno erariale. Almeno per una volta Lepore faccia la cosa giusta e spenga immediatamente tutti gli autovelox presenti in città che altro non sono se non delle macchinette per fare cassa a danno degli automobilisti e non incidono minimamente sulla sicurezza stradale”. “Con tutti i ricorsi che il Comune sta perdendo e i soldi che è chiamato a rimborsare per le spese di lite – conclude Sassone – non facciamo fatica a comprendere il perché di manovre lacrime e sangue, come quella sull’aumento dei biglietti dell’autobus, che al di là di quello che la Giunta prova a raccontare ai cittadini, evidentemente servono solo per ripianare dei buchi di bilancio che la pessima gestione dei conti pubblici da parte di questa amministrazione continua a creare”.

e. b.